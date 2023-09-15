Özgür Özel'in eşi kimdir? Özgür Özel'in çocuğu var mı, kaç tane var? CHP Başkan adayı Özel evli mi, kiminle evli?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Bu durum sonrası Özgür Özel'in kişisel hayatına dair detaylar merak edilmeye başlandı. Özgür Özel, 1998 yılından beri eşi Didem Özel ile evli ve İpek adında bir kızları bulunuyor. Didem Özel aynı zamanda eczacıdır. Özgür Özel, eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra eşi Didem ile tanıştığını ve bu tanışıklığın hayatını şekillendirdiğini belirtiyor.

Özgür Özel kimdir? Sorusu, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklanması ile birlikte gündeme geldi ve birçok vatandaş tarafından araştırılıyor. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan özel konu hakkında açıklamalarda da bulundu. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel'in kaç yaşında, nereli, yaşı, evliği, çocukları gibi birçok detay merak konusu. Peki, Özgür Özel eşi kimdir? Özgür Özel'in çocuğu var mı, kaç tane var? Özgür Özel evli mi, kiminle evli?

ÖZGÜR ÖZEL EŞİ KİMDİR?

Özgür Özel 1998 yılından beri ise eşi Didem Özel ile evlidir. İpek adında bir kızları vardır. Didem Özel aynı zamanda Eczacılık da yapmaktadır. Didem Özel ile tanışmasını Özgür Özel şu şekilde anlatıyor;

"Mühendis olmak istiyordum. Matematiğe ilgim vardı. Fakat babamın tercihiyle eczacı oldum. Yeniden sınava girerim diye düşündüm ama eczacılık fakültesine girdikten bir yıl sonra, 19 yaşımda eşim Didem ile tanıştım. 1993'ten beri birlikteyiz. Didem'i görünce üniversite sınavına bir daha girmeyi unuttum. Eczacılıkta beni tutan ikinci şey de bu alanın, önemli bir mücadele alanı olduğunu gördüm."