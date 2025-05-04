Özgür Özel'e yumruk atan katil kim? Selçuk Tengioğlu kimdir?

4 Mayıs 2025 tarihinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen cenaze töreninin ardından fiziki saldırıya uğradı. Saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğu tespit edildi. Tengioğlu'nun geçmişte işlediği ağır suçlar, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Peki, Özgür Özel'e yumruk atan katil kim?

ÖZGÜR ÖZEL'E YUMRUK ATAN KATİL KİM?

Selçuk Tengioğlu, 2004 yılında Hatay'ın İskenderun ilçesinde iki çocuğunu öldürmek ve bir çocuğunu yaralamaktan dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Ayrıca, şiddet ve cinsel taciz gibi çeşitli suçlardan sabıkası bulunmaktadır. 2020 yılında şartlı tahliye ile serbest bırakılmıştır.

Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selçuk Tengioğlu'nun gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı kınayarak, Tengioğlu'nun yakalandığını ve yasal sürecin başlatıldığını belirtti.

KAMUOYUNUN TEPKİSİ SÜRÜYOR

Bu olay, kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı. Özellikle, ağır suçlardan hüküm giymiş bir kişinin şartlı tahliye ile serbest bırakılması ve ardından siyasi bir lidere saldırması, ceza infaz sisteminin etkinliği konusunda tartışmalara yol açtı.