Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı?

Özgür Özel'e soruşturma mı açıldı, suçu ne? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlattı. CHP lideri Özgür Özel'e neden soruşturma başlatıldı? Özgür Özel ne dedi? Detaylar haberimizdedir...

ÖZGÜR ÖZEL'E SORUŞTURMA MI BAŞLATILDI?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi "kamu görevlisine hakaret" ve "hedef gösterme" olarak belirtildi. Özel bugün terör soruşturması kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmiş ve sonrasında Gürlek'e tepki göstermişti.

Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın gerekçesi 'kamu görevlisine hakaret' ve ' hedef gösterme' olarak belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. Dönem Manisa Milletvekili ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 26/11/2024 tarihinde partisinin TBMM'ndeki grup toplantısında ve 29/11/2024 (bugün) tarihinde Marmara Ceza İnfaz Kurumları önünde yaptığı basın açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısına yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret ve Terörle Mücadele Almış Kişileri Hedef Göstermek suçundan resen soruşturma başlatılmış olup gerekli tespitlerin yapılması akabinde soruşturma evrakı ilgili hakkında fezleke hazırlanması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'i cezaevinde ziyaret etmişti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e tepki göstermişti.

"SENİ UYARIYORUM ÜLKENİN KADERİYLE OYNAMA"

"Akın Gürlek, cürmün kadar yer yakarsın" diyen Özel, şunları söylemişti: "Gün gelir ben yine burada dimdik dururum sen kim bilir hangi sosyal medya hesabından bize saldırırsın. Sen bir hukuksuzluğa tabi olsan senin hukukunu da biz savunuruz. Seni uyarıyorum, bir ülkenin kaderiyle oynama, birilerinin aparatı olma."