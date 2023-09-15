CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Özgür Özel CHP grup başkanlığından istifa etti mi, edecek mi? merak edildi.

Özgür Özel CHP grup başkanlığından istifa etti mi? CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında genel başkanlığa aday olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardındanÖzgür Özel CHP grup başkanlığından istifa etti mi, edecek mi? merak edildi. Peki,Özgür Özel grup başkanlığından istifa mı etti? Detaylar...

ÖZGÜR ÖZEL GRUP BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA MI ETTİ?

Özgür Özel CHP genel başkanlığı için aday olacağını açıklamasının ardından grup başkanlığı için istifa edecek misiniz sorusuna "CHP tarihinde ilk grup başkanıyım. Sayın Genel Başkanımız da milletvekili olmayan ilk genel başkan. Bundan sonraki süreçte değerlendirmeyi yapacağız. Kendisinin görevi bırakmam yönünde bir talebi olmadı." yanıtını verdi.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY OLDU

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özel, "Yönetim seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Bu nedenle genel başkanlığa adayım" dedi.

"BU TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN HİKAYESİDİR"

Kendisine destek veren milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle birlikte CHP genel merkezinde buluşan Özel, saat 14.00'te kameraların karşısına geçti. "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" sloganıyla hazırlanan tutum belgesiyle birlikte kürsüye çıkan Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi." dedi.