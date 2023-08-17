CHP'nin tanınmış isimlerinden Özgür Özel'in genel başkan adayı olup olmayacağı merak konusu oldu. Özgür Özel'in adaylığı araştırılmaktadır. Peki, Özgür Özel CHP genel başkan aday olacak mı? Özgür Özel aday mı? İşte detaylar..

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkan adayı olacak mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrasında CHP genel başkan adayı bir kez daha gündeme geldi. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığına adaylığını koyacak mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından CHP genel başkan adayı olacak isimler araştırılmaktadır. Peki, Özgür Özel CHP genel başkan aday olacak mı? Özgür Özel aday mı? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL CHP GENEL BAŞKAN ADAYI OLACAK MI?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için yeniden aday olacağını açıkladığı toplantıda CHP genel başkanlığıyla ilgili bir soruya verdiği "CHP'nin tarihini bilen, geçmişi temiz evlatları vardır. İsmi geçtiği için söylüyorum, biri Özgür Özel'dir. Başkaları da vardır" yanıtı dikkat çekmişti. İmamoğlu'nun genel başkanlık için işaret ettiği CHP Grup Başkanı Özgür Özel konuya ilişkin yaptığı açıklamada "İmamoğlu ile ortak bir hayalimiz var. CHP'de göreve gelirsem İmamoğlu ile uyumlu şekilde çalışacağımı biliyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ADAY MI?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularına yanıt veren CHP'li Özgür Özel, genel başkanlık için adaylığını ne zaman açıklayacağına ilişkin soruya "Örgütümüz şu an ilçe kongreleriyle meşgul. Partinin tansiyonu orada atıyor. İlçe kongrelerinin tamamlanması ile birlikte değerlendirme yapacağım. Bu kritik süreçte partiyi kamuoyunda zor durumda bırakmadan, genel başkanımıza hak ettiği değeri göstererek, tarihin yüklediği sorumluluktan kaçmadan doğruları yapmaya çalışıyoruz. Süreç biraz daha hızlanacak. Değişim umudu olanlar, partiye küsenler, kızgınlıklarını ifade edenler ve değişim olmazsa sandığa gitmeyeceğini söyleyenlerin beklentisi var, bir şeyler değişecek mi diye. Kimse umutsuzluğa kapılmasın, üzerimize düşeni yapacağız" yanıtını verdi.