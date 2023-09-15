Son dakika haberlerine göre, CHP'de başkan adaylığı konusunda Özgür Özel'in adı geçiyor. Özgür Özel aday oldu mu merak konusu oldu. Peki, Özgür Özel CHP başkan adayı mı? SON DAKİKA! Özgür Özel aday oldu mu? İşte detaylar...

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrasında Özgür Özel adaylığını açıkladı mı merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Özgür Özel'in CHP Başkan adaylığı araştırılmaktadır. Arama motorlarında Özgür Özel'in başkanlık durumu sorgulatılıyor. Peki, Özgür Özel CHP başkan adayı mı? Özgür Özel aday oldu mu? Detaylar haberimizde...

ÖZGÜR ÖZEL CHP BAŞKAN ADAYI MI?

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı. Özel, "Yönetim seçim yenilgisinin sorumluluğunu üstlenmedi. Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi parti vicdanında ve tarihinde unutulmayacak bir hasar bırakmıştır. Sorumluluk üstlenmeyen bir yönetim tarzı kabul edilemez. Bu nedenle genel başkanlığa adayım" dedi.

"BU TÜRKİYE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLERİN HİKAYESİDİR"

Kendisine destek veren milletvekili ve parti meclisi üyeleriyle birlikte CHP genel merkezinde buluşan Özel, saat 14.00'te kameraların karşısına geçti. "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" sloganıyla hazırlanan tutum belgesiyle birlikte kürsüye çıkan Özel, "Bu Türkiye'yi değiştirmek için CHP'yi değiştirmek isteyenlerin hikayesidir. Bizler bu yürüyüş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimci karakterini esas alan büyük bir kırılmayı hedefliyoruz. Yeni bir yüzyılda yeni bir siyaset için yeni yaklaşımlarla yol alacağız. Toplumsal talep ve ihtiyaçların aksine parti yönetimi yenilginin nedenlerini araştırmadı. Alınan sonuca bahaneler üretti, yenilginin siyasi sorumluluğunu üstlenmedi." dedi.