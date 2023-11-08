CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesinde katıldığı bir televizyon programında iddialı ifadeler kullanan gazeteci Özgür Özel'in sözleri gündem oldu. Peki, Özgür Özel Barış Yardakaş'a ne dedi? Özgür Özel ve Barış Yardakaş olayı nedir?

Özgür Özel Barış Yardakaş'a ne dedi? Özgür Özel ve Barış Yardakaş olayı nedir?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özer parti genel başkanlığı için mücadele etti. Özgür Özel ikinci turda 812 oy alırken, Kılıçdaroğlu ise 536 oyda kaldı. Seçimlerin ardından CHP'nin 8. genel başkanı Özgür Özel oldu. Özel'in Barış Yardakaş'a söyledikleri ise merak edildi. Arama motorlarında Özgür Özel Barış Yardakaş'a ne dedi? Özgür Özel ve Barış Yardakaş olayı nedir? soruları araştırılıyor.

ÖZGÜR ÖZEL BARIŞ YARKADAŞ'A NE DEDİ?

CHP'de Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultay öncesinde katıldığı bir televizyon programında iddialı ifadeler kullanan gazeteci Özgür Özel'in sözleri gündem oldu. "Özgür Özel seçimi kazanırsa mesleği bırakırım" sözleriyle programa damga vuran Yarkadaş'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybettiği seçimin ardından sözünde durup durmayacağı ise merak konusu oldu.

YARKADAŞ'TAN HAYLİ İDDİALI ÇIKIŞ

Kurultay öncesinde parti seçimleri hakkında birçok görüş gündeme getirilirken bunlardan biri de TV100 televizyonunda "Kübra Par'la Farklı Açılar" programına katılan Gazeteci Barış Yarkadaş'tan gelmişti.

"ÖZGÜR ÖZEL KAZANIRSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Yarkadaş katıldığı programda sunucu Kübra Par'ın, kendisine yönelik olarak "'Ben süreci doğru okuyamamışım Özgür Özel kazandı, pardon' deme ihtimaliniz var mı?" sorusuna, Yarkadaş, "Özgür Özel kazanırsa ben mesleği bırakırım" şeklinde cevaplamıştı. Yarkadaş, Par'ın "Çok iddialı oldu" yorumuna ise "Vallahi bırakırım" şeklinde yanıt vermişti.

YARKADAŞ SÖZÜNDE DURACAK MI?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda ikinci turda 812 oy alarak genel başkan seçilen Özgür Özel'in seçimi kazanması sonrası bir dönem CHP milletvekilliği de yapan gazeteci Barış Yarkadaş'ın sözünde durup durmayacağı ise merak konusu oldu.

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