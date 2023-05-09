Zehra Taşkesenlioğlu aday mı? 2023 Zehra Taşkesenlioğlu nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Zehra Taşkesenlioğlu aday mı? 2023 Zehra Taşkesenlioğlu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Zehra Taşkesenlioğlu aday mı? 2023 Zehra Taşkesenlioğlu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...