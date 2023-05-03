Özgür Özel aday mı? 2023 Özgür Özel milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Özgür Özel aday mı? 2023 Özgür Özel milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Özgür Özel aday mı? 2023 Özgür Özel milletvekili adayı mı? İşte detaylar...