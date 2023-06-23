Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında muhalefette sular bir türlü durulmuyor. Seçim mağlubiyeti sonrası CHP'de "değişim" ateşini yakan isimler arasında yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, çok tartışılıyor. Vatandaşlar ise merak ediyor Özgür Özel açıklama! Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na ne dedi? Özgür Özel istifa etti mi? Özgür Özel istifa mı etti, ihraç edildi mi? İşte detaylar…

İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özgür Özel: Böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip geldiği seçimlerden sonra CHP içinde taşlar yerinden oynadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim sonrası partide "değişim" ateşini yakan ilk isim olurken onu adaylığa sıcak baktığını ifade ettiği sözleriyle takip edense CHP Grup Başkanı Özgür Özel oldu. Özel bugün katıldığı canlı yayında da dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar…

ÖZGÜR ÖZEL AÇIKLAMA! ÖZGÜR ÖZEL NE DEDİ?

Uzun senelerdir CHP'de siyaset yapan ve grup başkanvekilliği görevi sonrası grup başkanlığı görevine getirilen Özgür Özel, 2024'te yapılacak yerel seçimler öncesi partiye önemli uyarılarda bulundu. İstanbul ve Ankara'yı işaret eden Özel, "Tabanımızı heyecanlandırmamız lazım! Eğer böyle devam edilirse yerel seçimde çıkacak sonuçların telafisi çok ağır olur" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel

ÖZGÜR ÖZEL İSTİFA ETTİ Mİ, İHRAÇ EDİLDİ Mİ?

CHP içerisinde değişim rüzgarları eserken Tanju Özcan'ın partiden ihraç edilmesi sonrası ses çıkaran isimlerin üzerinde istifa etti mi? ihraç edildi mi? soruları soruluyor. CHP'de kurultayın da mutlaka yerel seçim öncesinde yapılması gerektiğini ifade eden Özel, "Seçim sonrasında içine düştüğümüz durumun içinden çıkmamız, tabanımızı heyecanlandırmamız lazım. Bu şekilde devam edersek CHP için çok olumsuz tablolar çıkabilir bunun telafisi de çok ağır olur" diye konuştu.