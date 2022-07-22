Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Özgür Ekmekçioğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Özgür Ekmekçioğlu kimdir? Özgür Ekmekçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Ekmekçioğlu hayatı ve biyografisi!

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU KİMDİR?

Özgür Ekmekçioğlu 32 yaşındadır. 14 Temmuz 1989 İzmir doğumlu olan Ekmekçioğlu İstanbul Doğuş Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Başarılı iş insanı kurduğu şirketlerle iş dünyasında adından söz ettirdi.