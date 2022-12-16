Özgür Deniz Cellat Survivor'a mı katılıyor? Özgür Deniz Cellat Survivor'a katılacak mı? Özgür Deniz Cellat kimdir?

Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Özgür Deniz Cellat da var. Survivor'da Özgür Deniz Cellat olacak mı? Özgür Deniz Cellat Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Cellat Survivor'a mı katılıyor? Cellat Survivor'a katılacak mı? İşte, Cellat kimdir, detaylar...

Cellat36 Survivor'a katılacak mı? Survivor 2023 yarışmacıları Acun Ilıcalı tarafından açıklanmaya başladı. Survivor'da bu sezon fenomen isimlerin de yer alacağı iddia ediliyor. Survivor kadrosu için sosyal medyada konuşulan isimler arasında Özgür Deniz Cellat da var. Survivor'da Özgür Deniz Cellat olacak mı? Özgür Deniz Cellat Survivor 2023 kadrosunda var mı, yok mu? Merak ediliyor. Peki, Cellat Survivor'a mı katılıyor? Cellat Survivor'a katılacak mı? İşte, Cellat kimdir, detaylar haberimizde...

CELLAT SURVİVOR'A KATILACAK MI?

Özgür Deniz Cellat'ın Survivor 2023 kadrosunda yer alacağı iddia ediliyor. Ancak Özgür Deniz Cellat'ın Survivor kadrosunda yer alacağı bilgisi henüz sadece bir iddiadan ibaret. Acun Ilıcalı veya Survivor ekibinden Özgür Deniz Cellat'ın Survivor'a katılacağı yönünde bir açıklama gelmesi durumunda gelişmeler oldukça haberimizde yer alacaktır.

ÖZGÜR DENİZ CELLAT KİMDİR?

TikTok fenomeni Özgür Deniz (cellat36), 5 Haziran 1999 Kars doğumludur. İkizler burcuna mensup olan cellat36 1.85 boyundadır. TikTok'da toplamda 5.4 milyon takipçisi bulunmaktadır. Aynı şekilde İnstagram hesabını da aktif şekilde kullanan cellat36'nın İnstagram'da ise toplamda 1.1 milyon takipçisi bulunuyor.