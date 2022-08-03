Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye'nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER'in Kurucu Yönetim Kurulu Üyelikleri'ni üstlenen Özgür Demirtaş kimdir? Özgür Demirtaş kaç yaşında, nereli? Özgür Demirtaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KİMDİR?

Kemal Özgür Demirtaş (d. 12 Ağustos 1975; Ankara), Türk finans profesörü, mühendis, akademisyen, yazar ve YouTuber.

Özgür Demirtaş, Ankara'da dünyaya geldi. Babası Şanlıurfa Siverekli ve Hadidi aşiretindendir. İlkokul eğitimini Manisa'nın Salihli ilçesinde tamamlamış, ardından Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesinde tamamladıktan sonra üniversite yerleştirme sınavlarında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasında yer alarak, 1998'de Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nü tamamladı. Lisans eğitimini tamamlamasının ardından yüksek lisans seviyesini atlayarak 1998 yılında Finans doktorası için Boston College'a kabul almış ve Boston College'daki çalışmalarını 2003'te tamamlayarak 27 yaşında finans alanında doktorasını kazandı. Aynı sene, Baruch College City University of New York'ta Yardımcı Doçent pozisyonunda göreve başladı ve "Öğretim alanında", 2003 yılında Finans bölümü içerisinde, 2004 yılında ise İşletme Fakültesi'nde en iyi öğretim üyesi seçildi. 2005 yılında, tüm ana bilim dalları ve fakülteler arasında en iyi öğretim üyesi seçilerek "Üstün Öğretim Madalyası"na layık görüldü. Aynı zamanda New York University (NYU) Stern School of Business'ta en yüksek öğretim değerlendirmelerini aldı.

2007 yılında doçent unvanını kazanarak City University of New York'ta kalıcı bir akademik pozisyon elde etti. Aynı zamanda NYU-Stern School of Business'da da dersler vermiştir. 2010 yılında, öğretim alanında, ABD, İngiltere, Kanada ve İskoçya'da 1 milyon profesör arasında yapılan 10 milyonu aşkın öğrencinin değerlendirmeleri sonucunda, ilk 20 içerisinde gösterildi. Çalışmaları dünyanın önde gelen akademik dergilerinde (Management Science, Journal of Financial Economics, Journal of Monetary Economics, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Review of Finance ve Journal of Business & Economic Statistics) yayınlandı. 35'in üzerinde akademik yayın yaptı. Aynı zamanda özel yatırım fonları hakkındaki kitabı Academic Press tarafından basıldı. 2004 yılından başlamak üzere, araştırmaları City University of New York tarafından 6 sene boyunca ödüllendirildi. 2012 yılı Eylül ayında ABD'deki kalıcı pozisyonunu terk ederek, Sabancı Üniversitesi'ne Finans Kürsü Başkanı olarak katıldı. Sabancı Üniversitesi bünyesinde yaptığı çalışmalar ile Marie-Curie Avrupa Araştırma Fonu'nu kazandı.

Özgür Demirtaş, aynı zamanda Neslihan Küçükoğlu Demirtaş ile evlidir ve bir çocuk babasıdır.

KARİYERİ

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Sabancı Üniversitesi altında kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence in Finance) Kurucu Başkanlığı, Türkiye'nin önde gelen bankalarından Akbank'ın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye'nin ilk finansal okuryazarlık derneği FODER'in Kurucu Yönetim Kurulu Üyelikleri'ni üstlenmiştir. Birçok büyük şirket ve holding için danışmanlık yapmaktadır. Türkiye, ABD ve Avrupa'da onursal konuşmacı olarak etkinliklere ve panelist olarak düşünce kuruluşlarının faaliyetlerine katılmaktadır. Aynı zamanda başta biyoteknoloji sektörü olmak üzere birçok sektörde melek yatırımcıdır. Bunların yanında 2012-2014 yılları arasında Türkiye Genç İşadamları Derneği, TAYSAD ve DASK danışmanlıklarını da yürütmüştür.

Demirtaş'ın "Prof. Dr. Özgür Demirtaş" isimli bir YouTube kanalı bulunmaktadır. Demirtaş'ın YouTube kanalı 5 Ocak 2022'de 1milyon 300 bin aboneyi geçmiştir.