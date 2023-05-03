Özgür Demirtaş aday mı? 2023 Özgür Demirtaş milletvekili adayı mı?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Özgür Demirtaş aday mı? 2023 Özgür Demirtaş milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Özgür Demirtaş aday mı? 2023 Özgür Demirtaş milletvekili adayı mı? İşte detaylar...