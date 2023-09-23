Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Özgür Çelik hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Özgür Çelik'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Özgür Çelik kimdir? CHP Özgür Çelik kaç yaşında, nereli?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Özgür Çelik hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Özgür Çelik'in hayatını araştırıyor. Peki, Özgür Çelik kimdir? CHP Özgür Çelik kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR ÇELİK KİMDİR?

Özgür Çelik, 14 Haziran 1981'de Sivas'ta dünyaya geldi. 20 yıldır eğitim alanında faaliyet yürüten bir kurumun kurucusu ve müdürü. İletişim alanında lisans eğitimi aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi Yüksek Lisansı yaptı. İkinci Yüksek Lisansını yine İstanbul Üniversitesi Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Çalışmaları alanında tamamladı.

2015-2018 yılları arasında CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı 11. Olağan Kongresinde İlçe Başkanı seçildi. 22 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşen CHP Bahçelievler 12. Olağan Kongresi'nde yeniden seçilerek İlçe Başkanlığı görevine devam etti.

Öğrencilik yillarından itibaren çeşitli demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Sivil Toplum Kuruluşlarında başkanlık, yöneticilik ve başkan vekilliği görevlerinde bulundu. 2013-2017 yılları arasında ŞEDEF Başkan Vekilliği görevini üstlendi. Halen üst kurul delegeliğini yaptığı İSKEF ve TÜSEKON'un kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Motosiklet kullanmaktan, futbol oynamaktan, seyehat etmekten hoşlanan Çelik, halen CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevini yürütmektedir.