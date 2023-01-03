Özgüç Türkalp kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özgüç Türkalp hangi takımlı?
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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hakem Özgüç Türkalp kimdir merak ediliyor. Peki, Özgüç Türkalp kimdir? Özgüç Türkalp nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özgüç Türkalp hangi takımlı? İşte Özgüç Türkalp kim? Detaylar...
Özgüç Türkalp kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Hakem Özgüç Türkalp kimdir merak ediliyor. Peki, Özgüç Türkalp kimdir? Özgüç Türkalp nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Özgüç Türkalp hangi takımlı? İşte Özgüç Türkalp kim? Detaylar haberimizde...
ÖZGÜÇ TÜRKALP KİMDİR?
Özgüç Türkalp, 15 Şubat 1974 doğan Video Yardımcı Hakemdir. Türkalp, Spor Yazarı Erol Yaşar Türkalp'in oğludur.