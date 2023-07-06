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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yeni dizisi nedir? Özgü Namal ve Özcan Deniz dizisi ne zaman yayınlanacak? merak ediliyor. Kurtlar Vadisi dizisindeki "Elif" rolüyle hafızalara kazınan Özgü Namal, 9 yıllık aranın ardından yeni bir dizisiyle anlaştı. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yeni dizisi nedir? Özgü Namal ve Özcan Deniz dizisi ne zaman yayınlanacak? Detaylar haberimizdedir…

ÖZGÜ NAMAL VE ÖZCAN DENİZ'İN YENİ DİZİSİ NEDİR?

9 yıllık aranın ardından setlere geri dönme kararı alan Özgü Namal, Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Oyuncunun dizideki partneri ise Özcan Deniz oldu.

ÖZGÜ NAMAL VE ÖZCAN DENİZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gold Film ile anlaşan Özgü Namal, başarılı senarist Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar dizisinde rol alacak. Gold Film'in patronu Faruk Turgut çok titizlendiği yeni dizisi için Özcan Deniz'le el sıkıştı. Merakla beklenen dizinin konusu ve ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Yoğun bir konser maratonu bulunan ve daha önce Asmalı Konak, Karagül, Kaderimin Yazıldığı Gün ile İstanbullu Gelin'de oynayan Deniz, son olarak Seni Çok Bekledim dizisinde İrem Helvacıoğlu ile başrolü paylaşmıştı. 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı. Çeşitli projelerde rol alan Namal, son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde başrol olmuştu.