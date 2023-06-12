2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönüyor. Peki Özgü Namal hangi dizide oynayacak? Özgü Namal'ın oynayacağı dizinin adı ne?

Özgü Namal hangi dizide oynayacak? 2020 yılında 2 çocuğunun babası Ahmet Serdar'ı kalp krizi nedeniyle kaybeden Özgü Namal, yaşadığı büyük acının ardından Köyceğiz'de sakin bir hayat yaşamaya başladı. Son olarak 2014 yılında yayınlanan Merhamet dizisinde rol alan Namal, setlere dönüyor. Peki Özgü Namal hangi dizide oynayacak? Özgü Namal'ın oynayacağı dizinin adı ne? Detaylar...

ÖZGÜ NAMAL HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

3 sene önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybeden oyuncu Özgü Namal, 9 yıl sonra setlere dönüyor. Uzun bir aranın ardından dizide yer almaya karar veren oyuncu "Kızıl Goncalar" isimli dizide rol alacak.

KIZIL GONCALAR'LA DÖNÜYOR

Gazetece Birsen Altuntaş'ın haberine göre, uzun süredir kanal ve yapım şirketlerinin peşinde olduğu Özgü Namal, kendisini heyecanlandıran bir projeyi kabul etti. Başarılı oyuncu, Gold Film'in patronu Faruk Turgut'la çok ses getirecek iddialı bir dizi projesi için hafta sonu el sıkıştı. Yeni sezonun en çarpıcı işlerinden biri olmaya aday projenin kod adı Kızıl Goncalar, yazarı ise Vatanım Sensin, Atatürk ve Kulüp gibi dev bütçeli dizilerin yazarı Necati Şahin.