'Üç Kız Kardeş' dizisinde 'Türkan' karakterine hayat veren Özgü Kaya geçtiğimiz yaz iki yıldır aşk yaşadığı Burak Serdar Şanal'dan ayrılmıştı. Verdiği bir ropörtajda "Evlilik olursa da Şanal'la olur" diyen Özgü Kaya yeni bir aşka yelken açtı. Peki, Özgü Kaya (Türkan) Eren Ören sevgili mi? Özgü Kaya sevgilisi Eren Ören kimdir, mesleği ne?

Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu Özgü Kaya bir süredir kapalı olan kalbinin kapılarını açtı. Sevenleri ise güzel oyuncu Özgü Kaya'nın sevgilisini merak ediyor. Arama motorlarında Özgü Kaya (Türkan) Eren Ören sevgili mi? Özgü Kaya sevgilisi Eren Ören kimdir, mesleği ne? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

ÖZGÜ KAYA EREN ÖREN SEVGİLİ Mİ?

Altın Kelebek Ödülleri'nde ödül alan ünlü oyuncu, dizideki rol arkadaşı Eren Ören'le Etiler'de el ele objektiflere takıldı. Kaya, Üç Kız Kardeş dizisindeki rol arkadaşı Eren Ören ile Etiler Akmerkez'deydi. Çift, "Setin araya girmesiyle beraber üç günlük bir tatile çıkmayı planlıyoruz. Çok mutluyuz. Projemizde güzel ilerliyor" dedi.