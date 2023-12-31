O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Özgü Kaya ilgi odağı oldu

Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Özgü Kaya ilgi odağı oldu. Peki, Özgü Kaya kimdir? O Ses Türkiye Özgü Kaya kaç yaşında, nereli, evli mi?

ÖZGÜ KAYA KİMDİR?

Doğum: 5 Şubat 1996 (27 yıl yaşında), İstanbul

5 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da doğan Özgü Kaya, eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Özgü Kaya'nın oyunculuk kariyeri ilk olarak Adı Efsane dizisiyle başladı. Dizide Sibel Yılmaz karakterini canlandıran Kaya, daha sonra Mehmetçik Kut'ül Amare ve Kimse Bilmez gibi yapımlarda da yer aldı. Şu sıralar Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan Kalender hayat vermektedir.