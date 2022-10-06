2022 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Dizi de ayrıca Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez gibi isimler de rol almıştır. Peki, Özgü Delikanlı kimdir? Özgü Delikanlı kaç yaşında, nereli? Özgü Delikanlı hayatı ve biyografisi nedir?

Tiyatro kökenli oyuncu Özgü Delikanlı 1996 yılında Almanya'nın Berlin Şehrinde dünyaya gelmiştir. Almanca'nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce bilmektedir. Peki, Özgü Delikanlı kimdir? Özgü Delikanlı kaç yaşında, nereli? Özgü Delikanlı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGE DELİKANLI KİMDİR?

Tiyatro kökenli oyuncu Özgü Delikanlı 1996 yılında Almanya'nın Berlin Şehrinde dünyaya gelmiştir. Almanca'nın yanı sıra Türkçe ve İngilizce bilmektedir.

Free University Berlin'de 2 sene Hukuk okumuştur. Ardından, İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi'nde Sinema Televizyon ve Psikoloji ile Çift Anadal yaptığı belirtiliyor.

Almanya Berlin Non Acting sınıfında Christian Wewerka yönetiminde Metod Oyunculuğu ile alt yapı oyunculuk eğitimi başlamıştır. İstanbul'da ise Merve Taşkan ile Metod oyunculuğu üzerine çalışmalarını sürdürmüştür.

İkincikat'ta oyunculuğun yanı sıra, reji asistanlığı görevini üstlenmiştir. Ardından, MSM'deki çalışmaları ile beraber tiyatro dünyasına giriş yapmıştır. Ayrıca İbrahim Çicek ile Craft'ta sahne/dramaturji ve oyunculuk üzerine çalışmalarda bulunmuştur.

Başarılı oyuncu Özgü Delikanlı, Dustin Hoffman, Jon Voight, Gerard Butler, David Proval, Sharon Stone, gibi büyük oyuncuları yetiştiren ve Roman Polanski, Martin Scorsese, Sydney Pollack gibi yönetmenlerle çalışan, Actor Studio'nun son hocası olan Jack Waltzer'ın oyunculuk sınıfına audition'ı başarıyla geçerek katılmaya hak kazanmıştır.

Audition süreci sonrasında, Los Angeles ve Paris sınıfına katılmaya hak kazanan ilk Türk oyuncu olma başarısını göstermiştir.

ÖZGE DELİKANLI BOYU, KAÇ YAŞINDA?

Özgü Delikanlı 26 yaşındadır, ancak henüz boyu ve kilosu gibi diğer bilgilerine ulaşılamamıştır.

2022 yılında Show Tv ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Dizi de ayrıca Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez gibi isimler de rol almıştır.