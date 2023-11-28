Özgen Nama kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Özgen Nama kaç yaşında, nereli? Özgen Nama biyografisi!

FOX Çalar Saat programının konuğu Özgen Nama oldu. Canlı yayın konuğu İBB Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, FOX Çalar Saat konuğu Özgen Nama kimdir? Özgen Nama kaç yaşında, nereli?

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ÖZGEN NAMA KİMDİR?

1975 yılında Kars'ın Susuz ilçesi Kurugöl (Gölveren) köyünde 8 çocuklu bir ailenin 3. çocuğu olarak dünyaya gelen CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama Orta ve lise öğrenimini İstanbul Kartal'da tamamladı.

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Muhasebe Bölümü mezunu olan Nama daha sonra Anadolu Üniveristesi İşletme Fakültesi'nde ikinci üniversite eğitimini tamamladı.

Siyasi yaşamına lise yıllarında Samandıra SHP Belde örgütünde başlayan Özgen Nama SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı ve SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. Özgen Nama SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri daha sonra da CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği görevinde bulundu.

İki dönem üst üste CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Özgen Nama bir dönem Samandıra CHP Belde Başkanlığı da yaptı.

2009 yerel secimlerinde Sarıgazi, Samandıra ve Yenidoğan beldelerinin birleştirilmesiyle oluşan Sancaktepe'de Belediye Meclis üyeliğine aday olan Nama, seçimler sonrasında Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi seçildi. Özgen Nama, halen İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde CHP Grup Yöneticisi ve Sözcülüğü görevini südürüyor.

CHP parti örgütünün en alt noktalarından en üst birimlerine kadar bir çok noktada aktif bir şekilde görev yapan Özgen Nama, son 15 yılda İl ve İlçe Delegelikleri yanısıra 32. 33. Ve 34. Olağan Büyük Kurultay Delegesi ve 14. 15. 16. Ve 17. Olağanüstü Büyük Kurultay Delegesi olarak örgüt adına seçimlerde oy kullandı.

Siyasette yer aldığı süre içerisinde CHP'nin girdiği tüm secimlerde Müşahit, Sandık Sorumlusu, Okul Sorumlusu vb. Görevlerinde aktif olarak çalışan Nama, halen Sancaktepe İlce Seçim Kurulunda Parti Temsilcisi olarak görevlerine devam ediyor.

Siyasi hayatı boyunca CHP yönetiminin ve örgütün vemiş olduğu bütün görevleri büyük bir heyacan ve gururla yerine getirmeye calışan Özgen Nama, 2012 yılında İstanbul İl Kongresinde çarşaf liste ile yapılan seçimde İl delegeleri tarafından İstanbul'da en yüksek oy alarak Kurultay Delegesi seçildi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Nama, Cumhuriyet Halk Partisi'ni Sancaktepe'de parti örgütüyle birlikte iktidara taşıyacağına olan inancı ve ailesinden, parti örgütünden, arkadaşlarından, sokağından, mahallesinden ve Sancaktepeli tüm hemşehrilerinden almış olduğu güç ile 2014 Mart ayında yapılacak yerel seçimler için CHP Sancaktepe Belediye Başkan Adayı oldu.