Fanatik Yahudi yerleşimciler sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisi koruması altında baskın düzenledi. İsrail polisi, fanatik Yahudileri gruplar halinde Aksa'ya aldı. Peki, Özgecan Mutlu kimdir, neden tutuklandı, serbest bırakıldı mı? Özgecan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? İşte detaylar...

Mescid-i Aksa'da Kur'an okurken gözaltına alınan Özgecan Mutlu serbest bırakıldı. Bunun ardından vatandaşlar Özgecan Mutlu ile ilgili, Özgecan Mutlu kimdir, neden tutuklandı, serbest bırakıldı mı? Özgecan Mutlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

ÖZGECAN MUTLU NEDEN TUTUKLANDI, SERBEST BIRAKILDI MI?

İsrail polisi, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim okuyan Türk vatandaşı Özgecan Mutlu'yu gözaltına aldı. Yaşanan gelişme Türk kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, diplomatik kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre Özgecan Mutlu girişimler sonucu serbest bırakıldı. Dışişleri Bakanlığı ve Kudüs Başkonsolosluğu'nun konuyu yakından takip ettiği bildirildi.

Arkadaşlarının aktardığına göre Özgecan Mutlu, fanatik Yahudi yerleşimcilerin baskını sırasında Aksa içindeki Rahmet Mescidi yakınlarında Kur'an-ı Kerim okuyordu. İsrail polisi, Mutlu'yu oradan uzaklaştırmak için Türk kadının çantasını aldı.

Polis elinde çantayla, Aksa'nın Esbat Kapısı'na doğru ilerleyerek Mutlu'yu dışarı çıkarmaya çalıştı. Bir süre çantasının peşinden giden Mutlu, daha sonra Aksa'nın içine geri gelmeye çalıştığı sırada birkaç polis memuru tarafından gözaltına alınarak Aksa dışına çıkarıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan son dakika bilgisine göre, Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan Mutlu bir süre sonra serbest bırakıldı. İsrail polisinin, Mutlu hakkında bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdiği aktarıldı.

İsrail Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, 25 Nisan tarihinde, Kudüs'te bir polis memurunu görevi sırasında rahatsız ederek, görevini yapmasını engellemesi nedeniyle bir Türk vatandaşı kısa süreliğine gözaltına alınmıştır. Söz konusu turist serbest bırakılmıştır ve İsrail'deki tatiline devam etmektedir" denildi.

ÖZGECAN MUTLU KİMDİR?

Özgecan Mutlu, Mescid-i Aksa'da Kur'an'ı Kerim okuduğu için gözaltına alınmıştı. Ardından yapılan girişimler sonucunda vatandaşımız serbest bırakıldı. Özgecan Mutlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında internette net bilgi yer almamaktadır.