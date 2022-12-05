Başarılı manken Özge Ulusoy'un babasının talihsiz bir kaza geçirdiği haberlerinin üzerine sevenleri Özge Ulusoy babası öldü mü? Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kim? sorularına yanıt aradı. Ünlü güzel mankenin acı haberi tüm sevenlerini sarstı. Peki, Özge Ulusoy babası öldü mü? Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kim? Özge Ulusoy babası neden öldü?

Özge Ulusoy babası neden öldü? sorusu aratılıyor. Güzel manken Özge Ulusoy'un babasının geçirdiği kaza sevenleri tarafından araştırıldı. Özge Ulusoy babası öldü mü? Özge Ulusoy'un babası Haydar Ulusoy kim? Özge Ulusoy babası neden öldü? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

ÖZGE ULUSOY BABASI ÖLDÜ MÜ?

Özge Ulusoy'un 75 yaşındaki babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Turan Güneş Bulvarı'nda kaza yaptı. Elif N. yönetimindeki 06 DV 2053 plakalı cip, Milli Savunma Bakanlığı lojmanları önünden yolun karşısına geçmek isteyen emekli albay Haydar Ulusoy'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Ulusoy, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Başarılı manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 73 yaşında vefat eden Ulusoy, yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Ulusoy'un cenazesinin, yarın saat 11.00'de Çankaya Pir Sultan Abdal Kültür Merkezi ve Cemevi'nde düzenlenecek törenin ardından İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Kazada herhangi bir yara almayan Elif N.'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ölüm haberiyle yıkılan Özge Ulusoy, Instagram hesabından babasıyla olan fotoğrafını yayınlayarak "Yeniden kavuşuncaya dek" notunu ekledi.