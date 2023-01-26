Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? Özge Törer hangi dizilerde oynadı?
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Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Özge Törer kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? Özge Törer hangi dizilerde oynadı?
Özge Törer, 16 Ağustos 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. Kuruluş Osman dizisiyle adından söz ettiren Özge Törer kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Özge Törer kimdir? Özge Törer kaç yaşında, nereli? Özge Törer hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…
ÖZGE TÖRER KİMDİR?
Özge Törer 1998'de İstanbul'da doğdu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra Kuruluş Osman adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Hala rol aldığı dizide Râbi'a Bala Hâtun karakterini canlandırmaktadır.