Özge Özpirinçci... YAPIMCI İLE DAVALIK OLDU!

Yönetmenler Tolga Karaçelik ve Umut Aral ile oyuncular Kıvanç Tatlıtuğ, Meriç Aral, Onur Ünsal, Ecem Uzun, Ersin Arıcı ve Hakan Salınmış, 'Yakamoz S-245' dizisinin yayına girişini bir yemekle kutladı.

Geçtiğimiz hafta Maslak'ta basına kapalı olarak gerçekleşen davette hep birlikte kamera karşısına geçen ekibin arasında Özge Özpiriçci yoktu.

Dizinin yapımcısının, ünlü oyuncuya dava açtığı öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Orkun Ün'ün, "Özge İle Yapımcının Davası" başlıklı yazısı şöyle:

"Geçen hafta 'Yakamoz S-245' dizisinin kutlama yemeği yapıldı. Kıvanç Tatlıtuğ oradaydı, Meriç Aral oradaydı, projenin yapımcıları, yönetmenler herkes oradaydı. Kim yoktu biliyor musunuz? Özge Özpirinçci.

Sebebiyse Özge'nin sette çıkardığı bir olay yüzünden dizinin yapımcısı Onur Güvenatam tarafından dava edilmesiymiş.

İddia o ki, Özge çekimler sırasında ciddi bir sorun çıkarıyor. Set aksıyor, çekimler uzuyor, planlanan gün, planlanan yerde o sahneler çekilemiyor.

Çıkan olaylar sonrasında iki isim orta yolu bulamayınca Onur Güvenatam, Özge'yi mahkemeye veriyor.

Olayı öğrenince şeytanın avukatlığını yapasım geldi hemen.

Dedim ki Özge'nin rolü dizinin sonlarına gelmeden bu anlaşmazlıklar yüzünden mi öldürüldü?

Neyse, orasını bilemeyiz tabii. Fakat Onur Güvenatam'ın duruşu alkışı hak ediyor.

* İleride tekrar iş yaparız...

* Ünlü bir oyuncuyu karşıma alırsam olmaz...

* Dava açarsam kim bilir hakkımda neler konuşur...

* İlerideki projelerde çalışacağım oyuncular bu olaylardan etkilenir mi...

Falan diye hiç düşünmeden vermiş kararını.

Artık ne yaptıysa Özge, nasıl bir sorun çıktıysa sette... Böyle radikal bir karar vermek zorunda kalmış yapımcı.

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