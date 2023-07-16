Özge Özder kimdir? Özge Özder kaç yaşında, nereli? Özge Özder biyografisi!

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ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra 2011-2014 yılları arasında Kanal D ve FOX'ta yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014 tarihinde final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15. bölümü ile sona erdi. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmıştır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. bölümde konuk oyuncu olmuştur. 2020-2022 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz adlı dizide Derya karakterini canlandırdı.

Özel hayatı

Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlenmiş fakat 2010 yılında boşanmışlardır. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlenmiştir. 11 Şubat 2021 kızları Eva Luna Güleryüz dünyaya gelmişlerdir.

Tiyatro oyunları

On İkinci Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015

Kes ve Kaç : Peter Horsler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014

Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare - 2013

Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu - 2012

Oyun : Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012

Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011

Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010

Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008

Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007

Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Baba (Oyun) : August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006

Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004

Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003

İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002

Masal (Oyun)

Filmografisi

Gecenin Ucunda (2022-2023) - Sara Kohen

Sadakatsiz (2020-2022) - Derya Samanlı

Mucize Doktor - (2019-2020) - Kıvılcım Boysal

Jet Sosyete (2019) - Sema (43. bölüm)

Rüya (2017) - Ruhşan

Umuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 - Perihan

Kehribar - 2016 - Adele Yarımcalı

Ulan İstanbul - 2014 - Sevilay Karam

Umutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 - Emel

Ömre Bedel - 2009-2010 - Aylin

Dudaktan Kalbe - 2007-2009 - Prenses Cavidan Meriçoğlu Gün

Başka Semtin Çocukları - 2008 - Gül

Sıfır Dediğimde - 2007 - Genç Müberra

Sınav - 2006 - Candan Hoca

İyi ki Varsın - 2006 - Aslı

Umut Adası

Emret Komutanım - 2005 - Sultan Hemşire

Uy Başuma Gelenler - 2004

Haziran Gecesi - 2004 - Lale

Aşkın Mucizeleri - 2004

Estağfurullah Yokuşu - 2003 - Didem

Hayat A.Ş. - 2003

İyi Aile Robotu - 2002 - Çağla

Çifte Bela - 2001

Yeditepe İstanbul - 2001 - Konuk oyuncu

Dadı - 2001

Sonbahar Kadınları - 1998

Ferhunde Hanımlar

Şarkılar