Özge Özder, Gecenin Ucunda dizisinde Sara karakterine hayat vermektedir. Gecenin Ucunda dizisiyle adından söz ettiren Özge Özder kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Özge Özder kimdir? Özge Özder kaç yaşında, nereli? Özge Özder biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. 2007-2009 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra 2011-2014 yılları arasında Kanal D ve FOX'ta yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014 tarihinde final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölümü ile sona erdi. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmıştır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk oyuncu olmuştur. 2020-2022 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Sadakatsiz adlı dizide Derya karakterini canlandırdı.