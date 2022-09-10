Tatlı Küçük Yalancılar isimli dizi ile ilk kez kameralar karşısına geçen Özge Özacar hayatı merak edildi. Peki, Özge Özacar kimdir? Özge Özacar nereli, kaç yaşında? Özge Özacar hayatı ve biyografisi nedir?

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayraktar'ın oturduğu ve senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın yazdığı Baba dizisinde oynayan Özge Özacar'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Özge Özacar kimdir? Özge Özacar nereli, kaç yaşında? Özge Özacar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar 22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özge Özacar, 1,64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

DİZİLERİ

2019 – Sevgili Geçmiş (TV Dizisi)

2019 – Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

2017 – Lise Devriyesi (TV Dizisi)

2016 – Oyunbozan (TV Dizisi)

2015 – Küçük Tatlı Yalancılar (TV Dizisi)