Özge Özacar kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Özge Özacar kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Özge Özacar kimdir? Özge Özacar hangi dizilerde oynadı? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar İnstagram hesabı!

Özge Özacar Sevgili Geçmiş dizisinde Azra karakteriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olmuştur. Kısmet dizisiyle adından söz ettiren Özge Özacarkimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Özge Özacar kimdir? Özge Özacar hangi dizilerde oynadı? Özge Özacar kaç yaşında, nereli? Özge Özacar İnstagram hesabı! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar 22 Nisan 1995 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özacar, Zeynep Günay Tan, Merve Taşkan, Harika Uygur gibi isimlerden oyunculuk eğitimleri aldı. Sevgili Geçmiş dizisinde canlandırdığı Azra karakteriyle dikkatleri üzerine çekti. İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Özge Özacar, 1,64 metre boyunda, 54 kilo ve Akrep burcudur.

ÖZGE ÖZACAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Sevgili Geçmiş (TV Dizisi)

Hababam Sınıfı Yeniden (Sinema Filmi)

Lise Devriyesi (TV Dizisi)

Oyunbozan (TV Dizisi)

Küçük Tatlı Yalancılar (TV Dizisi)

ÖZGE ÖZACAR İNSTAGRAM HESABI!

Özge Özacar'ın İnstagram'da @ozgeozacar kullanıcı adıyla 660 bin takipçisi bulunmaktadır.