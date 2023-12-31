Bir yılbaşı klasiği haline gelen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının çekimlerinden renkli kareler geldi. Renkli görüntülerin yer aldığı programda Özge Özacar ilgi odağı oldu. Peki, Özge Özacar kimdir? O Ses Türkiye Özge Özacar kaç yaşında, nereli, evli mi?

ÖZGE ÖZACAR KİMDİR?

Özge Özacar (d. 22 Nisan 1995, İstanbul), Türk dizi oyuncusudur.

22 Nisan 1995'te İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olmuştur. Chubbuck, Le Coq, Meisner oyunculuk tekniklerine dair eğitimler almış olan oyuncu, Bursa Bülbülü filminde canlandırdığı Arzu karakteriyle bu yıl yeniden izleyiciyle buluştu. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar mayıs ayında gerçekleşen Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda yürüdü.

ÖZGE ÖZACAR'IN OYNADIĞI DİZİLER

Tatlı Küçük Yalancılar (2015) – Müge

Oyunbozan (2016) – Zeynep

Lise Devriyesi (2017) – Meltem

Meryem (2017-2018) – Naz Sargun

Sevgili Geçmiş (2019) – Azra Yılmaz

Kefaret (2020-2021) – Meltem Serez

Baba (2022) – Cansu

Kısmet (2023- ) Melike (Fox TV)