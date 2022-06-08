Özge Gürel kimdir? Özge Gürel hayatı ve biyografisi! Özge Gürel kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Özge Gürel merak konusu oldu. İşte Özge Gürel hakkında merak edilen Özge Gürel kimdir, Özge Gürel hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ÖZGE GÜREL KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1987

(35 yaşında)

İstanbul

Özge Gürel, 5 Şubat 1987'de İstanbul'da doğdu. Silivrili bir ailenin kızıdır. Liseyi bitirene kadar Silivri'de yaşadı. Beykent Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümünü yarıda bıraktı. Önce oyunculuk sonra oyuncu yönetimi dersleri aldı. Kızım Nerede dizisinde Zeynep karakteriyle oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Huzur Sokağı dizisinde oynadı.

2014 yılında Medcezir dizisinde Ada karakterini canlandırmıştır. Aynı yıl yayınlamaya başlayan Kiraz Mevsimi dizisinde başrol oyuncusu oldu ve bu dizide Öykü Acar karakterini canlandırdı.

2016'da Gürel'in Affet şarkısının klibi yayınlandı.

2016-2017 yıllarında Kiraz Mevsimi, İtalya'nın en ünlü kanallarından birisi olan Canale 5'te yayınlandı ve İtalya televizyonunda yayınlanan ilk Türk dizisi oldu. İtalya'da yayınlanan dizinin başrol oyuncuları Serkan Çayoğlu ile Özge Gürel bir programın davetlisi oldu.

2017 yılında da Yıldızlar Şahidim adlı dizide başrolü oynadı. Ardından Dolunay dizisinde Nazlı Pınar karakterini canlandırdı.

2018 yılında Börü dizisinde ve Börü sinema filminde konuk oyuncu olarak yer aldı.

2018-2019'da Muhteşem İkili adlı dizide "Nilüfer Can" adlı karakteri canlandırdı.

2019'da Dolunay, İtalya'da yayınlanmaya başladı. 2019 yılında Penti adlı markanın reklam yüzü oldu.

2020'de eski rol arkadaşı Can Yaman ile yeniden Bay Yanlış adlı dizide birlikte oynamaya başladı. Ardından Atalay Taşdiken'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kar Kırmızı filmiyle 57. Altın Portakal Film Festivali'nde prömiyerini yapmış ve en iyi kadın oyuncu dalında altın portakal için aday olmuştur.

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