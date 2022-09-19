Şarkıcı Özge Fışkın kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Söylediği şarkılar sayesinde gündeme gelen Özge Fışkın kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Özge Fışkın kimdir? Özge Fışkın kaç yaşında, nereli?

Özge Fışkın, Sertab Erener ve Levent Yüksel'in eski vokalistidir. "Kilitler" adlı rock albümüyle müzik piyasasına adım atan Özge Fışkın kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Özge Fışkın kimdir? Özge Fışkın kaç yaşında, nereli? Özge Fışkın biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ÖZGE FIŞKIN KİMDİR?

Özge Fışkın, 27 Haziran 1973 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Sertab Erener ve Levent Yüksel'in eski vokalistidir. 2007 yılında Cenk Eroğlu imzasını taşıyan "Kilitler" adlı rock albümüyle müzik piyasasına adım atmıştır. İlk klibini "Bıraktım" adlı parçasına çekmiştir. Letonya'nın başkenti Riga'da yapılan 2003 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Sertab Erener ile yarışmada birinci olan Everyway That I Can parçasında eşlik eden tek Türk dansçı-vokalisttir.





Albümleri

Kilitler (2007)

Bir Avuç Fotograf (2012)

Her Şeyin 1 Zamanı Var (2015)

Düetleri

Bana Sebepsin (Tuna Kiremitçi ile)

Unutulurmuş (Levent Yüksel ile)

Doya Doya (Demir Demirkan ile)

Tek Başına (Cem Adrian ile)

Aşk Yok Olmaktır (Mabel Matiz ile)

Alaimisema (Mabel Matiz ile)

Video klipleri

Bıraktım

Unutulurmuş

Kalbinden Vursun

Bir Avuç Fotoğraf

Aşk Yok Olmaktır (Oyuncu Olarak)

Kusuruma Bakma