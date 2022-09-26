ÖZET | Uluslar Ligi maç özetleri izle!

Uluslar Ligi Maç özetleri izle! Grup maçlarının tamamlanmasının ardından UEFA Uluslar Ligi maç özetleri araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde birçok ülke grup yükselebilmek için büyük mücadele sergiledi. Şaşırtıcı sonuçların alındığı son maçların ardından Uluslar Ligi gruplarındaki maçların özetleri araştırılmaya başlandı: İşte Uluslar Ligi maç özetleri

Türkiye gruptan çıktı mı? Türkiye Avrupa Uluslar Ligi'nde grup yükseldi mi? Türkiye, Uluslar Ligi grubundan çıktı mı?

UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde Milli Takımların grup mücadelelerinin tamamlanmasının ardından maç özetlerine sporseverler yoğun ilgi gösteriyor. Sürpriz sonuçların alındığı Avrupa Uluslar Ligi son maçlarının ardından internette en çok Uluslar Ligi maç özetleri! Uluslar Ligi Puan Durumu! Uluslar Ligi özet izle! Uluslar Ligi maç özetleri! gibi konu ve soruların yanıtları araştırılıyor. Faroe Adaları - Türkiye maçı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ULUSLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ İZLE!

Uluslar Ligi Grup mücadeleri 25 Eylül Pazar akşamı oynanan maçlar ile tamamlandı. Tüm gruplarda oynan ve yayınlanan maç özetlerine Haberler.com'dan ulaşabilirsiniz. İşte maç özetleri;

2022/23 Uluslar Ligi grup maçında İsviçre rakibi İspanya'yı 2-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Akanji ve Eric Garcia'dan (kk) geldi.

2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Portekiz rakibi Çekya'yı 4-0 mağlup etmeyi başardı. Konuk ekibe galibiyeti getiren goller Dalot (2), Fernandes ve Jota'dan geldi!

2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Sırbistan rakibi İsveç'i 4-1 mağlup etmeyi başardı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Aleksandar Mitrovic (3) ve Sasa Lukic'ten geldi.

2022/23 Uluslar Ligi grup maçında İskoçya rakibi İrlanda'yı 2-1 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Hendry ve Christie'den geldi.







2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Slovakya ile Belarus 1-1 berabere kaldı. Maçın golleri Zrelak ve Bakhar'dan geldi.

2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Azerbaycan, Kazakistan'ı 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Marochkin (k.k.), Ozobic ve Nuriev'den geldi.



2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Danimarka, Fransa'yı 2-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller Dolberg ve Olsen'den geldi.



2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Hollanda, Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol Virgil van Dijk'dan geldi.

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2022/23 Uluslar Ligi grup maçında Faroe Adaları, Türkiye'yi 2-1 mağlup etti. Ev sahibinde galibiyeti getiren golleri Davidsen ve Edmundsson atarken, Türkiye'nin golünü ise Serdar Gürler kaydetti!