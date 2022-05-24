Özer Sencar kimdir? Özer Sencar kaç yaşında, nereli? Özer Sencar hayatı ve biyografisi! - Haberler

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ÖZER SENCAR KİMDİR?

Özer Sencar, 9 Mayıs 1947 tarihinde İzmir'in Ödemiş ilçesinde doğmuştur. Özer Sencar, ilkokul ortaokul ve liseyi Ödemiş'de okuduktan sonra Ankara'da 1966 yılında Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne kaydoldu. Sencar, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve TÜBİTAK bursunu kazanarak yüksek öğrenimini sürdürdü. 1970 yılında üniversite eğitimini bitirdi.

Tarım Bakanlığı Uşak Zirai Mücadele ve Karantina Müdürlüğü'nde kısa bir süre çalıştıktan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin 28 Şubat 1971 tarihinde açmış olduğu sınavı kazanarak aynı fakültenin Tarla Bitkileri Bölümü'ne asistan olarak girdi. 1976 yılında doktorasını tamamladı.

1979 yılında Atatürk Üniversitesi tarafından bir yıl süreyle A.B.D. Michigan Eyaleti Michigan State Üniversitesi'nde araştırma ve inceleme yapmak üzere görevlendirildi.

1982 yılında doçent oldu. 1986 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümüne doçent olarak atandı ve Tarla Bitkileri Bölüm Başkanlığı görevine başladı. 1992-1994 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 1993-1996 yılları arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı görevinde bulundu.

Özer Sencar, Metropoll Araştırma Merkezinin kurucusudur ve başkanı olarak görev yapmaktadır.

Prof.Dr.Özer Sencar evli ve iki çocuk babasıdır.

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