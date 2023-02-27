Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücretlerine yönelik açıklamasının ardından özel yurtların durumu merak ediliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından YÖK üniversitelerin Bahar dönemlerini uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacağını açıklamıştı. Öze yurtlarda kalan binlerce öğrenci ise Özel yurt ücretlerinin ödenip ödenmeyeceğini merak ediyor. Peki, Özel yurtlar ücret ödenecek mi? Özel yurt ücretleri geri ödenecek mi? İşte konu hakkında tüm merak edilenler

Cumhurbaşkanı ErdoğanŞanlıurfa'da yaptığı açıklama ile Üniversitelerin yıl sonuna kadar uzaktan eğitime devam edeceğini. KHK'lara depremzedelerin yerleştirileceği belirtilirken, öğrenciler ise yurt ücretlerini yatırıp yatırmayacaklarını merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama geçtimiz günlerde Gençlik ve Spor BakanıDr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan gelmişti. Özel yurt ücretleri ödenecek mi, özel yurtlara ne olacak? Sorularının yanıtı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan KYK yurt ücretlerine yönelik açıklamasının ardından merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ ÖDENECEK Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, GSB Yurtlarından ayrılan üniversite öğrencilerinin herhangi bir yurt ücreti ödemelerinin söz konusu olmadığını bildirdi. Sosyal Medya hesabından açıklama yapan Kasapoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Yurt ücretlerine ilişkin şubat ayında ve bahar yarıyılında yurtta kalmayan öğrencilerimizin elbette herhangi bir ücret ödemeleri söz konusu değildir. İfadelerini kullandı. Bakan Kasapoğlu özel yurt ücretlerine yönelik ise bir açıklama yapmadı. Özel yurtlar öğrencilerden ücretleri almaya devam ediyor. Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelir gelmez haberimizde yer vereceğiz.

ÖZEL YURT ÜCRETLERİ GERİ ÖDENECEK Mİ?

Özel yurtlarda kalan birçok öğrenci ödemelerini yıllık olarak yapıyor. Devlet tarafından 2.yarıyılın uzaktan yapılacak olması sebebiyle öğrenciler fazladan para ödemiş olacak. Konu hakkında resmi bir açıklama gelmedi. Ancak öğrenciler bu konu hakkında çözüm bekliyor.