Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde binlerce kişi hayatını kaybetti. Milli Eğitim Bakanı Özer'in okulların 1 hafta daha tatil edildiğini duyurmasının ardından Üniversiteler online mı olacak? sorusu merak konusu olmuştu. Peki, Özel üniversiteler online mı olacak? Üniversite sınavları online olacak mı? İşte detaylar...

Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. Meydana gelen depremlerin ardından Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını misafirhane olarak kullanılmasının ardından üniversiteler online olacak mı? sorusu gündeme gelmişti. Peki, Özel üniversiteler online mı olacak? Üniversite sınavları online olacak mı? Detaylar haberimizde...

ÜNİVERSİTELER ONLİNE MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerin yaz mevsimine kadar kapalı kalacağını açıkladı. Erdoğan, "Üniversitelerimizin tamamının Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtlarını misafirhane olarak kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversitelerimizi tatil ediyoruz. Uzaktan eğitimle yollarına devam edecekler." dedi.

20 ŞUBAT'A KADAR ARA VERİLDİ!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını belirtmişti. Özer, "Tüm Türkiye'deki gönüllü öğretmenlerimiz burada. Binlerce öğretmenimiz sahada. Dolayısıyla bu süreci aksatmamak için 13 Şubat'a kadar olan tatili 1 hafta daha uzatıyoruz. 20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim-öğretim başlayacak." demişti.