Özel Tim filminin konusu ne? Özel Tim oyuncu kadrosu! Özel Tim filmi hangi yıl, nerede çekildi?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Özel Tim filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Özel Tim filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Özel Tim filminin konusu ne? Özel Tim oyuncuları kimler? Özel Tim filmi hangi yıl, nerede çekildi? İşte detaylar...

Clark Johnson tarafından yönetilen ve Neal H. Moritz'in yapımcılığını üstlendiği 2003 Amerikan aksiyon suç gerilim filmidir. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Özel Tim filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Özel Tim filminin konusu ne? Özel Tim oyuncuları kimler? Özel Tim filmi hangi yıl, nerede çekildi? Detaylar haberimizde...

ÖZEL TİM KONUSU NEDİR?

Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor. Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir.

S.W.A.T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.

ÖZEL TİM OYUNCU KADROSU!

Colin Farrell

Jeremy Renner

Brian Van Holt

Samuel L. Jackson

Michelle Rodriguez

LL Cool J

Olivier Martinez

Josh Charles

Ken Davitian

Reg E. Cathey

Larry Poindexter

Page Kennedy

Domenick Lombardozzi

Jeff Wincott