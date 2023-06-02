Özel Tim, Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Özel Tim filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Peki, Özel Tim filmi oyuncuları kimler? Özel Tim filmi konusu ne? Özel Tim filmi oyuncuları! Detaylar haberimizde...

ÖZEL TİM KONUSU NEDİR?

S.W.A. T. Clark Johnson tarafından yönetilen ve Neal H. Moritz'in yapımcılığını üstlendiği 2003 Amerikan aksiyon suç gerilim filmi. Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor.

Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir. S.W.A. T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.

ÖZEL TİM OYUNCULARI KİMLER?

Samuel L. Jackson

Colin Farrell

Michelle Rodriguez

LL Cool J

Brian Van Holt

Jeremy Renner

Josh Charles

Olivier Martinez