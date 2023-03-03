Özel Tim filmi nasıl bitiyor? Özel Tim final sahnesi İZLE! Özel Tim sonunda ne oluyor?

Show Tv'de yayınlanan Özel Tim filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Özel Tim filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Özel Tim filmi nasıl bitiyor? Özel Tim final sahnesi nasıl? Özel Tim sonunda ne oluyor? İşte detaylar...

Show Tv ekranlarında yayınlanan Özel Tim filminin konusu merak konusu oldu. Özel Tim filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Özel Tim filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Özel Tim filmi nasıl bitiyor? Özel Tim final sahnesi nasıl? Özel Tim sonunda ne oluyor? İşte, Özel Tim final sahnesi!

ÖZEL TİM OYUNCU KADROSU!

Colin Farrell

Jeremy Renner

Brian Van Holt

Samuel L. Jackson

Michelle Rodriguez

LL Cool J

Olivier Martinez

Josh Charles

Ken Davitian

Reg E. Cathey

Larry Poindexter

Page Kennedy

Domenick Lombardozzi

Jeff Wincott

ÖZEL TİM FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Aynı adlı 1975 televizyon dizisine dayanıyor ve başrollerde Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J, Josh Charles, Jeremy Renner, Brian Van Holt ve Olivier Martinez yer alıyor. Filmde, Hondo (Jackson) ve SWAT ekibi, kendisini polis nezaretinden çıkarabilecek herkese 100 milyon dolarlık bir ödül teklif ettikten sonra hapisteki bir uyuşturucu patronuna ve uluslararası kaçağa hapishaneye kadar eşlik etmekle görevlendirilir.

S.W.A.T. Amerika Birleşik Devletleri'nde 8 Ağustos 2003'te gösterime girdi ve dünya çapında 207 milyon dolar hasılat elde etti.