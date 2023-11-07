Özel: Selvi Kılıçdaroğlu bana '39 milletvekili belirlenirken, orada olmadığınızı söylemeniz doğru olmadı' dedi
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partinin 4 Kasım Cumartesi günü gerçekleşen kurultayı sırasında Selvi Kılıçdaroğlu ile arasında geçen diyaloğu anlattı. Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'Orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim" diye konuştu.
CHP'nin 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleşen kurultayında 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu devrini sona erdirerek genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel, kurultayda büyük ses getiren Selvi Kılıçdaroğlu diyaloğuna ilişkin açıklamada bulundu.
Selvi Hanım'ın kendisine "Bunu söylemeniz doğru olmadı. 39 milletvekili belirlenirken, 'Orada değildik' demeniz. Vardın biliyorum" dediğini açıklayan Özel, "Cevap vermedim. Kemal bey kalkınca Selvi hanıma dedim ki, 'Ben heyette yoktum. Oğuz Kaan Salıcı dışında kimse bilmiyordu' dedim" diye konuştu.
Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz'ın Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasından hançerlendiği yönündeki sözlerini üzerine alınıp alınmadığına yönelik soruya da yanıt veren Özel, "Hiç üstüme alınmadım. Hançerlemek için ihanet içinde olmak lazım. Genel başkana hiç ihanet etmedim. Eğer bu iddiayı koymak (aday olmak) ihanet ise, koymasam kendime, partiye, doğruyu söylemeğim için genel başkana ihanet etmiş olurdum. Çünkü sokak değişim diyor. Sokak diyor ki "Böyle devam ederseniz sizinle ilişkimizi keseceğiz." O yüzden hiç üstüme alınmadım" dedi.
"Kılıçdaroğlu hançerle neyi kastediyor?" sorusuna da yanıt veren Özel, "Kurultaya yönelik kullanıldı. Ama delege o hissiyatı satın almadı. Benim genel başkana ihanet etmediğimi düşünüyor. Çünkü hançerleyen birisine CHP delegesi oy vermez. Salonda, lider değişimine itirazın olmadığı ama Kemal Bey'i sakınan bir ruh halinin olduğu ortadaydı. Kemal Bey o ruh halinden yararlanmak istedi. Bizi kastetmediğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.