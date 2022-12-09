Özel sektöre promosyon konusu bir süredir gündemde yer alıyordu. Bu nedenle birçok vatandaş, internet üzerinde Özel sektöre promosyon verilecek mi? 2022 Özel sektör çalışanları promosyon alacak mı? Sorularını araştırıyor. Peki, Özel sektöre promosyon verilecek mi? 2022 Özel sektör çalışanları promosyon alacak mı?

TÜRK-İŞ, özel sektöre promosyon konusunda önemli bir açıklamalarda bulundu. Kamu ve bazı yönetim kararına göre bazı Özel Sektör çalışanlarının faydalandığı maaş promosyonunun, düzenleme ile sadece çalışanların alabileceği seviyeye getirilmesi gerektiğini belirtti. Peki, Özel sektöre promosyon verilecek mi? 2022 Özel sektör çalışanları promosyon alacak mı?

ÖZEL SEKTÖRE PROMOSYON VERİLECEK Mİ?

TÜRK-İŞ'in sunduğu bu düzenleme önerisi şu şekilde oldu;

"Emekli ve kamu çalışanlarının maaş promosyonuyla ilgili düzenleme kapsamına özel kesim çalışanları da alınmalı, bir alt limit belirlenerek mağdur olmaları önlenmelidir. " ifadelerine yer verdi. Konu henüz netlik kazanmadı. Haber hakkındaki yeni gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellencektir.