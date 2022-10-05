Özel sektör çalışanları banka promosyonu alabilir mi? Kamu çalışanlara banka promosyonu ödemelerine ilişkin son günlerde çıkan haberlerin üzerine özel sektör çalışanları da Özel sektör çalışanları promosyon alabilir mi? Özel sektör çalışanları banka promosyonu alabilir mi? Merak etti. İşte detaylar...

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI PROMOSYON ALABİLİR Mİ?

İş Kanunu'na göre özel sektör çalışanlarının banka promosyonu alabilmesi ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır ve bu sebeple özel sektör çalışanlarının promosyon alabilmesi ile ilgili bir belirsizlik vardır. Banka promosyonu banka ile işveren arasındaki işlemin bir sonucudur ve işçiye herhangi bir hak vermez.

Eğer işçi ile işveren arasında banka promosyon ödemesini işçinin alacağına dair bir sözleşme var ise veya banka ile işveren arasında yapılan görüşmede banka promosyonunun işçiye ödeneceği kayıt altına alınmışsa özel sektör çalışanı banka promosyonunu alabilir.