4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulunması üzerine Özel sektör bayramda kaç gün tatil 2023? Bayramda özel sektör 9 gün mü tatil yapacak, 26-27 Haziran tatil mi? Soruları gündeme taşındı.

Özel sektör bayramda kaç gün tatil? 4 saat 10 dakika süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulunması üzerine Özel sektör bayramda kaç gün tatil 2023? Bayramda özel sektör 9 gün mü tatil yapacak, 26-27 Haziran tatil mi? Soruları gündeme taşındı. Detaylar...

BAYRAMDA TATİL KAÇ GÜN?

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını belirtti. Erdoğan, "26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili ile ilgili de konuştu. Bayram tatilinin 9 gün olacağını belirten Erdoğan, "Bu sene kurban bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonları ile birlikte toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.

İDARİ İZİN NEDİR?

İdari izin ya da diğer adıyla idari tatil sadece 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Sadece memurlar değil, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları da idari izinli sayılmaktadır. İdari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kurum tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdaresi izin, Bakanlar Kurulu kararı neticesinde çalışma gününün tatil ilan edilmesi demektir. Bu tatil, kanunu tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI?

İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz Cumartesi