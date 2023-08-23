Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul fiyatlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalar ile Özel okulları gündeme getirmişti. Özel okullar ne zaman açılacak? Sorusu, özel okullara ilişkin en çok merak edilen sorular arasında yer aldı. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar ayın kaçında, hangi tarihte açılıyor?

Özel okullar ne zaman açılacak? Sorusu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yapılan açıklamaların ardından tekrar gündeme geldi ve merak edildi. Yaz tatilinin sonuna yaklaşılması ile birlikte Özel okullar ne zaman açılacak? Sorusu arama motorları üzerinde sorgulatılmaya başlandı. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar ayın kaçında, hangi tarihte açılıyor?

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Özel okullar bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihte yani 11 Eylül'de açılacak. Buna göre özel okullar 11 Eylül tarihi itibariyle yeni eğitim öğretim dönemine başlayacak.

ÖZEL OKUL FİYATLARINA DENETİM GETİRİLİYOR

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, özel okul fiyatlarıyla ilgili olarak TEFE-TÜFE ilkesini getirdiklerini ve özel okulların taahhütlerine uygun hareket etmeleri gerektiğini belirtti. Aksi takdirde, cezalandırma mekanizmalarının devreye gireceğini söyledi. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni dönemde liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.