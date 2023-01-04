Özel okul zam oranları 2023! Özel okul ücretleri ne kadar oldu? 2023 özel okul fiyatları!

Özel okul zam oranları merakla bekleniyordu. Milyonlarca velinin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul kayıt ücretlerine yapılacak zammı açıkladı. Peki, Özel okul ücretlerine ne kadar zam geldi? 2023 özel okul fiyatları kaç TL oldu? İşte, özel okul zam oranı! Özel okul ücretleri 2023 fiyatları!

Özel okul zam oranı! Milyonlarca velinin merakla beklediği haber Milli Eğitim Bakanı (MEB) Mahmut Özer'den geldi. Bakan Özer, 2023 yılında özel okul kayıt ücretlerine yapılacak zammı açıkladı. Peki, Özel okul ücretleri ne kadar oldu? 2023 özel okul fiyatları kaç TL oldu? İşte, özel okul zam oranı! Özel okul ücretleri 2023 fiyatları haberimizde...

ÖZEL OKUL ZAM ORANI 2023

Özel okul zam oranı 2023 yılında yüzde 65 olarak belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2023 yılında özel okul zammına yapılacak ücreti açıkladı. "2023 yılında özel okul fiyatlarına yüzde 65 zam yapılacak" diyen Bakan Özer, velilerin desteklenmesi için bu kararı aldıklarını söyledi. Bakan Özer, yeni belirlenen rakamdan özel okul temsilcilerinin memnun olmadığını belirtti.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNE YÜZDE 65 ZAM

Özel okulların temsilcileriyle yapılan son görüşmenin ardından kameralar karşısına geçen Bakan Özer, "Bakanlık olarak bu sene değişikliğe gidiyoruz. ÜFE'den ziyade TÜFE'yi baz alacak şekilde 2023 yılı fiyatını belirleme kararını aldık. Velilerimizin bu süreçte desteklenmesi bağlamında 2023 fiyatlarının yüzde 65 belirleme kararı aldık." dedi.

YÜZDE 300'E VARAN ZAMLAR YAPTILAR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre özel okulların zam tavan oranı yıllık ortalama TÜFE+ÜFE rakamın yarısının 5 puan fazlası olabiliyor. Buna göre de 2022'de büyük artış kaydeden enflasyon yüzünden bu oran 105.5 olarak hesaplanıyor. Kimi okullar aynı çatı altında ilkokuldan orta okula geçen öğrencilerin öğrenim ücretlerine yüzde 300'e varan oranlarda zam açıkladı.