Özel öğrencilik nedir, şartları neler? Depremden etkilenen üniversitelere özel öğrencilik hakkı! Kimler özel öğrenci başvurusu yapabilir?

Depremden etkilenen üniversiteler için özel öğrencilik kavramı gündeme geldi. Peki özel öğrencilik nedir ve hangi şartlara tabi? Bu durum, depremden etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarını nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen üniversiteler için özel öğrencilik hakkı getiriliyor. Özel öğrencilik için kimler başvurabilir merak konusu oldu. Arama motorlarında özel öğrencilik hakkında detaylar sorgulatılıyor. Hangi şehirlerdeki üniversiteler özel öğrencilik hakkı getirilecek araştırılmaktadır. Peki, Özel öğrencilik nedir, şartları neler? Kimler özel öğrenci başvurusu yapabilir? Detaylar haberimizde...

ÖZEL ÖĞRENCİLİK NEDİR?

Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere, talepleri halinde kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı verilmesini kararlaştırdı. Bu illerdeki üniversitelerde hangi program ve sınıflarda yüz yüze veya uzaktan öğretim yapılacağına üniversite senatoları karar verecek.

ÖZEL ÖĞRENCİLİK ŞARTLARI NELER ?

Uzaktan öğretim veya yüz yüze eğitim görecek öğrencilerden talep edenlere, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin" özel öğrencilik hükümlerine tabi olmaksızın kayıtlı oldukları programla eşdeğer ve öğretim dili aynı olan diğer devlet üniversitelerindeki programlarda özel öğrencilik hakkı tanınacak.

EĞİTİM SÜRESİNE DAHİL EDİLMEDEN 1 YIL KAYIT DONDURMA HAKKI

Üniversite senatosunca uzaktan öğretimle eğitim verilmesine karar verilen ve başka üniversitede özel öğrenci olarak eğitim almak için başvuru yapmayan ancak "öğretmenlik uygulaması" dersini yüz yüze alması gereken öğrenciler talepleri halinde bu derse bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekler veya sadece bu ders için özel öğrencilik başvurusu yapabilecekler.

Üniversiteler, ihtiyaç duyması halinde, bu durumdaki öğrencilerin iş ve işlemlerini koordine etmesi için sorumlu birim görevlendirecek. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'daki üniversitelerde kayıtlı olan tüm öğrencilerden talep edenlere, eğitim öğretim süresine dahil edilmeden bir yıl kayıt dondurma hakkı tanınacak.