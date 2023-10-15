Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını açıkladı. Özel halk otobüsü ücretsiz mi ve 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı soruları gündeme geliyor. 65 yaş üstü vatandaş için yeni karar verildi. Peki, Özel halk otobüsü ücretsiz mi? 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı?

Özel halk otobüsü ücretsiz mi ve 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı sorularına yanıt aranıyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı (TÖHOB) Ercan Soydaş, tüm Türkiye'deki özel halk otobüsleri için yeni kararı açıklandı. Özel halk otobüsü ücretsiz mi? 65 yaş üzeri ücretsiz ulaşım kalktı mı? Detaylar haberimizdedir…

ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ÜCRETSİZ Mİ?

Özel halk otobüsü esnafı, her ayın sadece 4 günü 65 yaş üstü vatandaşları ücretsiz taşıma kararı aldığını açıkladı. Sadece ayın 1'i ile 4'ü arasındaki 4 günde ücretsiz yolcu taşıyacaklarını duyuran Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş, "Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" vurgu yaptı.

65 YAŞ ÜZERİ ÜCRETSİZ ULAŞIM KALKTI MI?

Özel halk otobüsü esnafı, toplu taşıma araçlarını ücretsiz veya indirimli kullanan kişiler ile ilgili Ankara Ticaret Odası'nda 'Genel Değerlendirme Toplantısı' yaptı. Toplantıya, yurt genelinde çok sayıda özel halk otobüsü sahibi katıldı. TÖHOB Başkanı Ercan Soydaş, alınan karara ilişkin açıklama yaptı.

"KAMU ARAÇLARINI TERCİH ETSİNLER"

Soydaş, özel halk otobüsleriyle fiyat belirleme, hat ve güzergah belirleme yetkisinin belediyelerde olduğunu belirterek, "Hiçbir ilde ücretler olması gereken seviyede değil. Belediyelerin kendilerini ilgilendiren kısmını sübvanse etmesini istedik. Bakanlıkla ilgili kısmında da ücretsiz taşımaya kalıcı bir çözüm bulunsun istedik. Arkadaşlarımızla bu süreçte yaptığımız değerlendirmelerde şöyle bir görüş ortaya çıktı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı illere göre, değişmekle beraber ayda 2 günlük ücretsiz taşımayı karşılayan bir bedel ödüyor. Yıllardır esnafımız, bu geri kalan kısmını kendi imkanlarıyla fedakarca sürdürüyorlardı. Şimdi genel kanı şu; bakanlığın verdiği 2 günlük taşıma, gelir desteği olan taşımayı yapalım, 2 gün de biz fedakarlık yapalım. Her ayın 1'i ile 4'ü arası daha önceki açıklamalarımızda saydığımız 4 grup dışında kalan 18 kalemi taşıyalım. Ayın geri kalan kısmında onlardan rica ediyoruz, lütfen kamu araçlarını kullansınlar veya alternatif toplu taşıma araçlarını tercih etsinler" ifadelerine yer verdi.