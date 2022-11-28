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Özel Ders ne zaman başlıyor? Özel Ders nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Özel Ders fragman izle!

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Özel Ders ne zaman başlıyor? Özel Ders nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Özel Ders fragman izle!

Netflix ekranlarında 16 Aralık Cuma gününden itibaren izleyiciyle buluşacak Özel Ders filminin başrol oyuncuları belli oldu. Bensu Soral, Elif Ceren Balıkçı, Helin Kandemir ve Rami Narin'in oynadığı filmin konusu ve ne zaman yayınlanacağı merak edildi. Peki, Özel Ders ne zaman başlıyor? Özel Ders nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Özel Ders fragman izle!

OGM Pictures tarafından çekilecek olan Özel Ders dizisinin senaryosunu Murat Dişli ile Yasemin Erturan yazıyor. Peki, Özel Ders ne zaman başlıyor? Özel Ders nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Özel Ders fragman izle! İşte detaylar haberimizde...

Netflix ekranlarında 16 Aralık Cuma gününden itibaren izleyiciyle buluşacak.

Bensu Soral,

Elif Ceren Balıkçı,

Helin Kandemir

Rami Narin

Halit Özgür Sarı

Hatice Aslan

Hülya Gülşen Irmak

Murat Karasu

Deniz Altan

Esengu¨l Yılmaz

Özel Ders ne zaman başlıyor? Özel Ders nerede çekiliyor, oyuncuları kimler? Özel Ders fragman izle!

Özel Ders filminde Azra, özel ders veriyorum diyerek gençlere yaşam ve ilişki koçluğu yapmaktadır. Ama yakışıklı yeni komşusu Azra'nın bildiği bütün doğruları unutmasına neden olacaktır.

ÖZEL DERS FRAGMANI İZLE!

Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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