Özdilek Holding deprem için ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Özdilek Holding kaç TL bağışladı?

Deprem ortak yayınında hangi firma ne kadar bağış yaptı merak ediliyor. Merak edilen firmalardan birisi de Özdilek Holding oldu. Peki, Özdilek Holding ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Özdilek Holding kaç milyon TL bağışladı? İşte detaylar...

Özdilek Holding 15 Şubat deprem ortak yayınında ne kadar kaç milyar, milyon bağış yaptı merak edildi. Peki, Özdilek Holding ne kadar bağış yaptı? 15 Şubat 2023 Deprem ortak yayında Özdilek Holding kaç milyar TL bağışladı? İşte ayrıntılar...

DEPREM ORTAK YAYINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deprem ortak yayını 15 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 20.00'da tüm kanallarda başlayacaktır. "Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyasında ATV, FOX, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV 8'in sevilen dizi ve program yüzleri olacak ve toplanacak yardımlar AFAD ve Kızılay'a bağışlanacaktır.

ÖZDİLEK HOLDİNG DEPREM ORTAK YAYINDA NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Özdilek Holding depremzedeler için toplam 20 Milyon TL bağışladı.